لدعم الشباب.. معرض للمنتجات السيناوية والمشغولات اليدوية بالعريش

تنفذ مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، معرضا للمنتجات السيناوية والمشغولات اليدويه ،تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء

تحت إشراف الإدارة المركزية لتمكين الشباب برئاسة منال جمال وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب.

تسويق المنتجات

وقال ايهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء ان المعرض بمشاركة عدد من العارضين الشباب من الجنسين بمنتجات متنوعة ، بهدف تسويق المنتجات اليدوية، والعمل علي دعم الشباب وفتح مجال تسويق المنتجات اليدوية التي تحمل مفردات التراث السيناوي.

وقد تضمن المعرض عدد من المشغولات البدوية التي تحمل مفردات التراث السيناوي، واكسسوارات متنوعة وأعمال الخرز ، وحضر افتتاح المعرض عدد من قيادات المجتمع السيناوي.



