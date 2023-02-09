مخدرات أون لاين.. ضبط القائمين على إدارة صفحة عبر فيس بوك لترويج عقاقير طبية مخدرة

تمكن رجال الأمن من ضبط القائمين على إدارة صفحة عبر موقع "فيس بوك" لترويج العقاقير الطبية المخدرة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بمشاركة قطاع الأمن العام والجهات المعنية وجود صفحة عبر موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) تقوم بترويج وبيع الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمهربة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

أمكن تحديد وضبط القائمين على إدارة الصفحة المشار إليها وتبين أنهما (شخصين – مقيمان بمحافظة القاهرة) وبحوزتهما (عدد 1050 أمبول لعقار"بيثيدين" المخدر - مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما – 2 هاتف محمول) .

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات بيع الأدوية المخدرة والهاتفان المحمول للتواصل مع عملائهما لترويج تجارتهما الأثمة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.