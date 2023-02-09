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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة الحسنة يستجيب لشكوي المواطنين من مياه الشرب بقري شمال سيناء

لقاء رئيس مدينة الحسنة
لقاء رئيس مدينة الحسنة شمال سيناء مع المواطنين

 

استمع المحاسب سعد خليل بغدادي  رئيس مركز  ومدينة الحسنة محافظة شمال سيناء ، لشكوي عدد المواطنين بشأن مشكلة مياه الشرب التي تصل إليهم من خلال الحصة المقررة  لكل قرية ، بتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

ووجه رئيس المركز والمدينة الحسنة رؤساء القري ، بمتابعة تنفيذ برنامج توزيع مياه الشرب علي المواطنين في القري بشمل دوري،.

 

 الرصد الميداني بقرى الحسنة

 

وطالب رئيس مدينة الحسنة ،  بتكثيف أعمال الرصد الميداني لجميع القطاعات الخدمية بالقرى، التابعة لحصر  المشكلات التي تواجه المواطنين على وجه السرعة  ، والعمل على حلها  والاستجابة السريعة لمطالبهم، وذلك في حدد الإمكانيات المتاحة وفقا للقانون.

واكد علي ضرورة عمل جولات ميدانية داخل القري للاستماع الي المشكلات والمعوقات التي يعاني منها الأهالي ،   ووضع الحلول الجذرية لها، بما يضمن عدم تكرارها.،  لتحقيق تنمية مستدامة في جميع القطاعات بوسط سيناء، ومن أجل حياة كريمة ومستوى خدمي أفضل.

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الحسنة شكوى المواطنين مياة الشرب القرى

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