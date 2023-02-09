رئيس مدينة الحسنة يستجيب لشكوي المواطنين من مياه الشرب بقري شمال سيناء

استمع المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة محافظة شمال سيناء ، لشكوي عدد المواطنين بشأن مشكلة مياه الشرب التي تصل إليهم من خلال الحصة المقررة لكل قرية ، بتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

ووجه رئيس المركز والمدينة الحسنة رؤساء القري ، بمتابعة تنفيذ برنامج توزيع مياه الشرب علي المواطنين في القري بشمل دوري،.

الرصد الميداني بقرى الحسنة

وطالب رئيس مدينة الحسنة ، بتكثيف أعمال الرصد الميداني لجميع القطاعات الخدمية بالقرى، التابعة لحصر المشكلات التي تواجه المواطنين على وجه السرعة ، والعمل على حلها والاستجابة السريعة لمطالبهم، وذلك في حدد الإمكانيات المتاحة وفقا للقانون.

واكد علي ضرورة عمل جولات ميدانية داخل القري للاستماع الي المشكلات والمعوقات التي يعاني منها الأهالي ، ووضع الحلول الجذرية لها، بما يضمن عدم تكرارها.، لتحقيق تنمية مستدامة في جميع القطاعات بوسط سيناء، ومن أجل حياة كريمة ومستوى خدمي أفضل.