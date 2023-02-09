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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوته 7 ريختر.. خبير يحذر: زلزال هائل قادم بـ غرب تركيا

في أي لحظة.. تحذير
في أي لحظة.. تحذير عاجل من زلزال هائل قادم

حذر عالم الزلازل دوجان بيرينجيك، من أنه  قد يحدث زلزال آخر بقوة 7 درجات قريبًا في غرب تركيا، مشيرًا إلى أنه يمكن أن يحدث في أي لحظة.

وذكر الخبير أن الزلازل القوية تحدث في المنطقة المحيطة بمدينة كاناكالي الساحلية كل 250 عامًا تقريبًا. آخرها، وفقًا لبيرينجيك، كانت قبل 287 عامًا، مما يعني أن “الوقت قد حان”.

وقال بيرينجيك: “على مدى الأيام العشرة الماضية، كنت أسجل نشاطًا زلزاليًا متزايدًا في كاناكالي من اتجاه بحر مرمرة. لقد انخرطت في المراقبة والتحليل اليومي للنشاط الزلزالي في الدولة باستخدام خرائط خاصة لأكثر من عشر سنوات. منذ ثلاث سنوات، كنت أتوقع وقوع زلزال في كاناكالي”.

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ويأتي تحذيره بعد سلسلة من الزلازل المدمرة التي هزت جنوب شرق تركيا وشمال سوريا يوم الاثنين.

وأدى زلزال قوته 7.8 درجة ثم زلزال بقوة 7.6 درجة، ترافقه على التوالي عشرات الهزات الارتدادية، إلى إسقاط آلاف المباني في المنطقة، مخلفًا آلاف القتلى والعديد من الجرحى.

سوريا تركيا زلزال غرب تركيا كاناكالي

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