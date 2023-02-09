من تحت الأنقاض.. 3 مواطنين صينيين ينجون من الموت في تركيا

صرحت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الصينية ماو نينج، أنه تم إنقاذ 3 مواطنين صينيين من تحت الأنقاض في تركيا، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد مؤخرا.

وأكدت ماو خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن المواطنين الصينيين الثلاثة في حالة جيدة، وذلك في ظل الجهود المبذولة من جميع الأطراف في عمليات البحث والإنقاذ. وذلك حسبما ذكر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الصينية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، إن مركز الحماية القنصلية بوزارة الخارجية قام على الفور بتنشيط آلية الطوارئ. حيث تحققت السفارات الصينية في تركيا وسوريا من الوضع مع الحكومات المحلية، وحافظت على اتصال وثيق مع المجموعات الصينية المحلية في الخارج، والمؤسسات الممولة من الصين، والطلاب الصينيين، وقدمت المساعدة في الوقت المناسب للمواطنين الذين واجهوا صعوبات.

وأضافت، سنواصل متابعة كارثة الزلزال عن كثب ونقدم نشاط الحماية القنصلية والمساعدة للمواطنين الصينيين والمؤسسات في المناطق المنكوبة.

وقد أرسلت الصين في الأيام السابقة فرق إنقاذ للمشاركة في عمليات البحث وإنقاذ المواطنين من تحت الأنقاض، وقدمت دعما ماليا بقيمة ٤٠ مليون يوان صيني.

ووفقا لأحدث البيانات، فإن عدد ضحايا الزلزال في تركيا ارتفع إلى 16170 قتيلا، و 64194 مصابا.