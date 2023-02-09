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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة الأقصر يشهد فعاليات المؤتمر العلمي الأول للمؤسسة المصرية للجهاز الهضمي

صدى البلد

شارك  الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي الأول، للمؤسسة المصرية للجهاز الهضمي والكبد،  ومستشفي حميات الأقصر، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة.

 

وجاء ذلك بحضور كل من الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزير الصحة،  والدكتور إسماعيل العربي،  و الدكتورة إيناس الكريمي،  و الدكتور محجوب حمزة،  والدكتور محمد المهدي، رئيس المؤتمر، والدكتور محمد محمد الرملي، نائب رئيس المؤتمر، ومدير عام مستشفى الحميات، كما حضر المؤتمر النائب محمد عطا الله، عضو مجلس الشورى، والنائبة أماني الشعولي، عضو مجلس النواب، ولفيف من الأطباء بمحافظات الصعيد، وطلاب كلية طب الأقصر.

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وأشار رئيس الجامعة، إلى أهمية عقد مثل هذه المؤتمرات العلمية؛ والتي تسهم في دعم المستوى العلمي وتغطية المعرفة الطبية الكاملة لصغار الأطباء، من خلال ورش العمل، والندوات، موجهًا شكره للدكتور محمد الرملي مدير مستشفى الحميات، لجهوده المبذولة وإتاحة إمكانات المستشفى للتدريب العملي، لطلاب كلية الطب.

وأكد  رئيس الجامعة، أن جامعة الأقصر تسعى جاهدة في دعم القطاع الطبي؛ لتوفير أفضل رعاية طبية للمواطنين، مؤكدًا أنه في سبيل تحقيق ذلك؛ تم إنشاء كلية الطب، وتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون، مع مختلف مؤسسات الرعاية الصحية الشاملة؛  لتبادل المعرفة والخبرات العلمية، فضلًا عن خطة الجامعة في التوسع في المجال الطبي من خلال إنشاء مستشفى الجامعة، وكلية طب الأسنان، وقسم هندسة الطب بكلية الهندسة؛ لتوفير أفضل رعاية لمواطني الأقصر؛ حتى تصبح الأقصر منارة الصعيد في الطب.

وفي كلمته، رحب الدكتور محمد الرملي، مدير المستشفى، ونائب رئيس المؤتمر،  بالحضور،  ثم استعرض مراحل تطوير ورفع كفاءة المستشفى، وإنجازات الطاقم الطبي سواء بمركز "تحيا مصر" لعلاج فيروس سي، وكذلك خلال فترة جائحة كورونا، داعيًا الحضور قراءة الفاتحة لشهداء الأطقم الطبية، كما أهدى فعاليات هذا المؤتمر إلى أرواحهم الطاهرة.

ويستكمل المؤتمر فعالياته على مدار يومي الخميس والجمعة، بحضور نخبة من الكوادر الطبية المتميزة بمحافظات الصعيد،  بتنفيذ ورش عمل، ومحاضرات علمية،  في أمراض الجهاز الهضمي والكبد، وأمراض الحميات، وأمراض الصدرية.

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