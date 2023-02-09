حصر الحرف التراثية اليدوية بمعرض ديارنا بالأقصر

قالت نورا أحمد عثمان رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالأقصر ، أنه تنفيذا لتوصيات محافظ الأقصر بحصر العارضين بمعرض ديارنا من جميع المحافظات وتحديد الراغبين فى تنفيذ تدريبات حرفية لابناء الأقصر ، وتوجيهاته بتوفير مكان للتدريب لنقل خبرات الحرفيين لتمكين أبناء الأقصر اقتصاديا بالتنسيق مع جهات عدة منها مديرية التضامن الاجتماعي ومنسقى معرض ديارنا بوزارة التضامن ، قامت الوحدة بتنفيذ تكليفات محافظ الاقصر وتحديد مكان التدريب .

ياتى ذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بضرورة الاهتمام بأصحاب الحرف اليدوية و التراثية بالمحافظة ، ونظراً لاستضافة المحافظة لمعرض ديارنا الذى يقام بساحة ابو الحجاج بمدينة الأقصر فى نسختة السابعة .

وأضافت رئيس وحدة تكافؤ الفرص ان الوحدة تشارك فى معرض ديارنا للعام السادس على التوالى وكذا يوجد عارضين تابعين لجهاز شباب الخريجين ومنصة ايادي مصر منهم متدربي المركز الحرفى من شباب وفتيات ومرأة معيلة وعارضى منصة آيادى مصر، وتشارك الوحدة بعرض منتجات لعدد ١٣ عارض وعارضة فى ٥ باكيات، مؤكدة ان المعروضات تتناسب مع مستوى المواطن العادى وبجودة عالية للتصدير ، وتوجهت بالشكر لمحافظ الاقصر لاهتمامة الدائم والمستمر لمشاركة محافظة الأقصر بجميع المعارض على مستوى .