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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا.. توجيه لكل المصارف بفتح فروعها يومي الجمعة والسبت بسبب ظروف الزلزال

سوريا - علم
سوريا - علم

 أصدر المصرف  المركزي بسوريا قراره رقم 914/16/ص تاريخ 09/02/2023 القاضي بالسماح لكل المصارف وشركات الصرافة وشركات الحوالات المالية الداخلية بافتتاح فروعها أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع ابتداء من تاريخه.

وذكر المصرف المركزي بسوريا أن ذلك جاء نظرا للظروف الاستثنائية الناتجة عن الزلزال الذي ضرب بعض المحافظات السورية وبهدف تلبية متطلبات هذه الظروف من قبل المؤسسات المالية.

وفي سياق اخر؛ أعلن وزير الصحة السوري الدكتور حسن الغباش خلال مؤتمر صحفي: ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 1347 وفاة، والمصابين إلى 2295 حيث تلقوا مختلف أنواع العلاجات من البسيطة إلى المتوسطة إلى التدخلات الجراحية المعقدة إضافة إلى التدخلات النفسية.

وأكد الغباش أن حجم الكارثة كبير ونحتاج إلى توفير التجهيزات الطبية والمستلزمات والأدوية لإنقاذ المتضررين من هذه الكارثة الإنسانية.

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