أصالة تتبرع بأجر حفل دبي لضحايا زلزال سوريا

أعلنت الفنانة أصالة، تبرعها بأجر حفل دبي، لصالح ضحايا زلزال سوريا، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على “الانستجرام”.

كتبت أصالة: “ مو من عادتي إنّي قول إنّما للإضطرار أحكام ومتل مابعمل في الأزمات لأنّي منكم وواجب عليّي اللي بعمله تبرّعت أيضاً باجري عن حفل دبي لمن هُمّ أحقّ منّي فيه ماعملت إلًا واحبي تجاه أهلي وأحبّتي ولو فيه حفله كلّ يوم بعملها لنعمّر بيوت خربت وقلوب تعبت .. زلزال سوريا”.

يذكر أن انفعلت الفنانة أصالة على الصحفى اللبنانى ربيع فران وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، وذلك بسبب رؤيته انها لم تتفاعل مع الاحداث التى اصابت سوريا بسبب الزلزال المدمر.

وقال الصحفى اللبنانى ربيع فران: “على الفنانة #أصالة_مصطفى_نصري تبني مباردة انسانية وحث زملائها وزميلاتها لمساعدة مواطنيها في الشمال السوري المنكوب، ما حدا يقول ما بقدر، فيهن يفوتوا من المعابر التركية.. (كلفة #مهرجان شاركتوا فيه مؤخراً) /ما تواخذوني”.