منذر رياحنة: محمد رمضان ممثل مجتهد

تحدث الفنان منذر رياحنة عن تعاونه مع الفنان محمد رمضان في مسلسل حضرة العمدة على هامش ندوة السينما الأردنية التي عقدت ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب

وقال في فيديو لـ ET بالعربي:"ممثل مجتهد وفنان رائع وربنا يكرمه ونقدم حاجة للجمهور".

وكان قد تعاقد الفنان حسام داغر على المشاركة في بطولة مسلسل "حضرة العمدة" للفنانة روبى وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز .

مسلسل "حضرة العمدة" بطولة محمود عبد المغنى، وفاء عامر، عمرو عبد الجليل، بسمة، أحمد بدير، حسام داغر، ادوارد، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، نهلة سلامة ومحمد الصاوى ويناقش العمل قضية المرأة في المجتمع من خلال تولي سيدة شابة منصب عمدة قريتها لتواجه كل تحديات الواقع.