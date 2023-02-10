وصلت للحد الأقصى من التغريدات اليومية.. رسالة جديدة تظهر في تويتر

حالة من التخبط والعشوائية في القرارات أصبحت هي الثمة السائدة منذ أن تولى إيلون ماسك منصب الرئيس التنفيذي لـ "تويتر" بعد صفقة الاستحواذ على العصفور الأزرق التي تمت في أكتوبر الماضي، بعد انسحب معظم المعلنين من المنصة، وبدأت الشركة تواجه الكثير من التحديات المالية.

لاحظ بعض مستخدمي "تويتر" يوم الأربعاء أن خدمة نشر الغريدات وتلقي الرسائل على صندوق البريد الخاص توقف لعدة ساعات بلا سبب معلن، العطل تأثر به عدد كبير من المستخدمين حول العالم، وفقا لتقرير موقع engadget

بحلول الساعة 6:30 مساءً بالتوقيت الشرقي ، أكد موقع تويتر من خلال تغريدة من حسابه الرسمي أنه كان على علم بالمشكلة ويعمل الفريق على حلها، بعد ذلك بوقت قصير ، بدا أن الخدمة عادت إلى طبيعتها.

تويتر

المشكلة تم حلها عند بعض مستخدمي تويتر بينما تلقى العديد من المستخدمين رسائل تفيد بأنه لا يمكنهم التغريد لأنهم "تجاوزوا الحد اليومي لإرسال التغريدات"، وعندما كانوا يحاولون مرة أخرى تظهر رسالة: آسف! لقد تجاوزت حد تغريداتك اليومية"، وعند تكرار المحاولة ظهرت رسالة تقول للمستخدم أم يحاول غذا لأنه وصل لأقصى حد من عدد التغريدات اليومية.

في حين أن الحد من التغريد هي سياسة متبعة في بعض الحالات وتكتيك فعال لمكافحة البريد العشوائي ، إلا أن الرسائل تظهر حتى للحسابات التي شاركت عددًا قليلاً نسبيًا من التغريدات، حتى للأشخاص الذين غردوا أقل من 20 تغريدة.

تويتر

وفقًا لموقع Twitter الرسمي، فإن "الحد التقني" لأس حساب على تويتر هو 2400 تغريدة يوميا و 500 رسالة مباشرة يوميًا، بينما "حد المتابعة" اليومي هو 400.

بالإضافة إلى كل ما سبق، تم تعطيل صندوق رسائل البريد عند عدد كبير من المستخدمين. بدلاً من عرض البريد الوارد العادي ، كانت هناك رسالة تظهر مكتوب بها: "حدث خطأ ما. حاول إعادة التحميل" حتى الرسائل القديمة المرسلة سابقًا كان يتعذر الوصول إليها أيضًا.

ليس من الواضح سبب هذا الخطأ التقني، هل إيلون ماسك في طريقه لفرض سياسة جديدة على عدد التغريدات المسموحة في الحسابات المجانية وهذه الرسائل الأخيرة كانت وقت تجربة النظام الجديد؟ لا أحد يعرف حتى الآن خاصة وأن فريق الإعلام والاتصالات الخاص بتويتر تمت إقالته بالكامل.

ظهرت المشكلات قبل يوم واحد من قرار الشركة لإغلاق من واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بها في الإصدار المجاني، ومن غير الواضح العلاقة بين الأخطاء التقنية التي واجهت المستخدمين وإغلاق الـ API المجاني.