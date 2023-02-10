حقوق القاهرة تفتح باب التقديم على التظلمات .. النتيجة من هنا

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، عن فتح باب التظلمات للفرقة الأولي والثانية علي نتائج الفصل الدراسي الأول، على ان يتم تقديم طلب الالتماس بشكل الكتروني عن طريق اتباع الخطوات الاتية :

و أوضحت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، عن خطوات تقديم التظلم و جاءت كالاتى:

1. الدخول على موقع خدمة التحصيل الإلكتروني لخدمات كلية الحقوق

https://www.ckes.cu.edu.eg/law.aspx

2. الضغط على (شئون الطلاب).

3. اختيار خدمة (مراجعة نتيجة امتحان مقرر - اعادة رصد (بكالوريوس).

4. ملء جميع الحقول المطلوبة منك بطريقة صحيحة.

5. سوف يظهر لك كود الدفع فورى وسوف يصلك رسالة على موبيلك بذلك.

6. التوجه لأقرب منفذ فورى وتسديد الرسوم واستلام ايصال الدفع

7. قم بالدخول على رابط طلب تقديم التماس إعادة رصد المادة.

لطلاب الفرقة الاولى عربي فقط

https://forms.gle/G1wkSxJsZmWhFzXk9

لطلاب الفرقة الثانية عربي فقط

https://forms.gle/M33FgWF5tC6FbN3SA

8. قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح وكتابة اسماء المواد في اماكنها المخصصة ورفع صورة البطاقة وايصال تسديد رسوم اعادة الرصد.

جامعة القاهرة

وعلي جانب آخر اعتمد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، مجموعة من مذكرات التعاون واتفاقيات التعاون وخطابات النوايا بين الجامعة وكبرى المؤسسات والجامعات الدولية المرموقة في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي، وذلك خلال شهر ديسمبر، بالإضافة إلى اعتماده مجموعة من البرامج المستحدثة بعدد من الكليات.

ومن أبرز تلك الاتفاقيات التي تم اعتمادها خلال شهر ديسمبر، اعتماد مذكرة تفاهم بين جامعة القاهرة ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وخطاب نوايا بين جامعة القاهرة وجامعة بابلودي أولابيدي بإشبيلية، ومذكرة تفاهم بين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ECSS، ومذكرة تفاهم بين كلية الهندسة وجامعة أخن معهد تكنولوجيا النسيج بألمانيا في مجالات البحوث والتعليم وبرامج التدريب، واتفاقية تعاون بين كلية الطب وجامعة باريس سيتيه ومستشفى بوجون ومعهد تيودور بلهارس، وبروتوكول تعاون مشترك لإعداد تدريب مهني بين كلية طب قصر العيني والمجلس القومي للمرأة، وبروتوكول تعاون بين كلية العلاج الطبيعي والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.