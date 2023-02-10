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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد طرحه بـ 24 ساعة .. بالطو يدخل قائمة الأعلى مشاهدة

مسلسل بالطو
مسلسل بالطو

تمكن مسلسل بالطو من الدخول الي قامة الاعمال الاعلي مشاهدة فى مصر ، بعد طرحه بـ 24 ساعة فقط ، عبر منصة watch it .

واحتل مسلسل بالطو المركز الثاني من أصل 10 مراكز، هم الأعمال الدرامية الأعلى مشاهدة فى مصر .

أبطال مسلسل بالطو :

يشارك في مسلسل "بالطو" مجموعة من الفنانين على رأسهم محمود البزاوي ومحمد محمود  وعصام عمر، إلى جانب كل من محمود حافظ وعارفة عبد الرسول ومحمد رضوان ومريم الجندي، تأليف أحمد عاطف وإخراج عمر فؤاد.

قصة مسلسل بالطو :

مسلسل "بالطو" على مدار 10 حلقات فقط، ويتم طرح حلقتين كل يوم أربعاء، وتدور أحداث مسلسل "بالطو"، في إطار كوميدي حول مهنة الطب، وما يحدث بدور الرعاية الصحية فى أحد المستشفيات، حيث يرصد العمل العديد من الأحداث التي يتعرض لها الممرضون والأطباء في وظيفتهم، بالإضافة إلى رصد تفاصيل حياتهم اليومية.

أحداث الحلقة الأولى من بالطو :

بدأت أحداث الحلقة الاولي من مسلسل بالطو بالطبيب عاطف الذي يقوم باستلام تكليفه فى إحدي القري بكفر الشيخ ، ويحاول أن يقوم بتغير مكان عمله خاصة وانه من سكان القاهرة ، إلا أن الطبيب مدير الوحدة" خالد الصاوي " يتوفي فى أول لقاء بينهم ، مما يورطه فى التعين.

ظهر كل من خالد الصاوي ومحمد رضوان ، ضيوف شرف فى الحلقات الاولي من مسلسل بالطو ، بينما ظهر محمد لطفي كضيف شرف فى الحلقة الثانية من العمل ، فى دور ضابط الشرطة .

بالطو خالد الصاوي محمود حافظ محمد لطفي عارفة عبد الرسول مسلسل بالطو

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