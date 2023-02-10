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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قرية الحواوشة بالدقهلية .. تعرف على سر تسميتها وأصل تسمية الرغيف

صورة للقرية
صورة للقرية

بدأت محلات الطعام الحديثة تتفنن في تقديمه ولكن بأسعار عالية .. ويعود هذا الاختراع إلى تاجر لحوم مشهور بالقاهرة اسمه مصطفى الحواوشي كان يورد اللحوم إلى علية القوم بالقاهرة.

حيث ذكر الدكتور ايهاب الشربينى فى كتابه “ حكايات المنصورة”  ان الحوواشى كان  يحرص على تقطيعها بفن وحرفية تعلمها من اليونانيين  وبسبب تقطيعه للحوم وتخليصها من أي قطع غير مرغوبة لكي تصل للباشوات والبهوات (مفيهاش اي عيب) كان يتبقى منها بواقي كثيرة، فتفتق ذهنه عن فكرة استخدام هذه البواقي وخلجها بالتوابل في صورة رغيف لحم وبيعها للغلابة بأسعار زهيدة  واشتهرت الفكرة وانتشرت في مصر كلها على يد ابن المنصورة مصطفى الحواوشي والذي جاء إلى القاهرة قادماً من قرية الحواوشة القريبة من المنصورة وحمل اسم القرية  والذي أعطاه بدوره لرغيف الحواوشي المشهور. 


وتابع الشربينى"  قرية الحواوشة قرية هادئة تقع في جنوب مدينة المنصورة وهي من القرى القديمة وتحمل هذا الاسم من قديم الأزل وعدد سكانها ليس كثير وبعمل معظمهم بمدينة المنصورة-  وبعض أهالي قرية الحواوشة الكرام قالوا إن القرية سميت بهذا الاسم نسبة إلى حوش الإنجليز،  وبعضهم قال أنها سميت نسبة الى حوش للخيول في عهد المماليك . وهذا وذاك كلام غير صحيح لسبب بسيط أن الحواوشة قرية قديمة وعريقة جدا من قبل ظهور الإنجليز نفسهم . وموجودة من قبل دخول المماليك مصر  وظهر اسمها في عهد صلاح الدين يعني من أكتر من900 سنة باسم منية الحواوشة".

الدقهلية المنصورة مدينة المنصورة الحواوشي حكايات المنصورة رغيف الحواوشي

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