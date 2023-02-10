أخبار الفن : شبكة علا غانم بـ 6 ملايين جنيه ..تامر حسني يتحد مع الهلال الأحمر المصري لمساعدة سوريا

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

حصل صدى البلد على فاتورة شبكة الفنانة علا غانم والتي قدمها لها زوجها عبد العزيز حسن، وبلغت قيمتها 193 ألف 475 دولار، أي ما يعادل حوالي 6 مليون جنيه مصري.

أعلنت الفنانة مايا دياب عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات العالمي عن إلغاء حفلها الذى كان من المقرر إقامته فى لبنان، بسبب زلزال سوريا وتركيا .

وقالت مايا دياب فى تغريدة عبر توتير قائلة : طالبت وسعيت والحمد لله قدرت إني ألغي الحفل الذي كان من المقرر إقامته يوم ١٣ شباط بلبنان، الفن إنسانية قبل أن يكون ترفيه والفنان لازم يكون حاسس بالحد الأدنى من الفرح حتى يفرّح الناس وانا ما قادرة كون إيجابية بظل هالكارثة التي لن نتخطاها، اعتذر من كل شخص كان حاجز إن شاء الله نلتقي بالفرح".

تمكن مسلسل بالطو من الدخول الي قامة الاعمال الاعلي مشاهدة فى مصر ، بعد طرحه بـ 24 ساعة فقط ، عبر منصة watch it .

واحتل مسلسل بالطو المركز الثاني من أصل 10 مراكز، هم الأعمال الدرامية الأعلى مشاهدة فى مصر .

طرحت منصة شاهد في الساعات الأولى من صباح اليوم، الحلقة التاسعة من مسلسل "أزمة منتصف العمر، والذى تقوم ببطولته ريهام عبد الغفور وكريم فهمى.

وحملت الحلقة العديد من المفاجآت حيث اكتشف زياد “ عمر السعيد ” العلاقة التى نشات بين عمر “ كريم فهمي ” وفيروز “ ريهام عبد الغفور” ، والتى أسفرت عن حمل الأخيرة، وقام بتهديدهما ، إلا أن يحصل على ملكية المصنع أو يقوم بابلاغ عمه رشدي “ رشدي الشامي” ، فيما اقترحت فيروز التخلص من عمر.

أكد هاني كمال مؤلف مخرج مسلسل “ وبينا ميعاد ” ، انه يحرص على تمثيل كافة الأجيال والطبقات الاجتماعية من خلال أعماله الدرامية .

وقال هاني كمال فى تصريحات خاصة : أقوم بهذا الأمر عن قصد لأن مشاكل المجتمع واحدة، والطبقة المتوسطة حالياً مقسمة إلى عدة فئات حالياً ، فانا لا ألعب على فقر أو غنى الناس، ولكني أقدم مشاكل الإنسانية التي تجمعنا.

كشف الفنان أحمد جمال عبر صفحته الرسمية على موقع التغريدات العالمي توتير، عن اختياره لـ صوت شاب يظهر معه فى حفلته ، المقرر أقامتها اليوم فى محافظة المنيا .

وقال أحمد جمال عبر موقع التغريدات العالمي توتير : بكره حفلتي في بورتو المنيا و دي اول حفلة ليا في محافظة المنيا الحقيقة و انا عارف ان في اصوات حلوه كتير اكيد هناك و بالمناسبة دي انا عايز اختار حد يغني معايا بكره في الحفلة .. يلا وريني مين جاهز .. !! ابعتولي فيديو بصوتكم".

تستعد الفنانة أنغام لطرح أغنيتها الجديدة والتى تحمل أسم “ خليني شوية معاك ” تزامناً مع الاحتفالات بعيد الحب .

الأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان وتوزيع خالد عز، ومن المقرر إطلاقها عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب .

حرصت روتانا القزاز ابنة النجمة غادة عبد الرازق علي مشاركة متابعيها صورة في أحدث ظهور لها، عبر صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وتألقت روتانا بإطلالة ملفته مرتدية ملابس شتوية كاجول، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج الناعم وتركت خصلات شعرها الأشقر منسدلا فوق كتفيها.

اتحد الفنان تامرحسني مع الهلال الاحمر المصري في تقديم أكبر حملة تبرعات لشعب سوريا الشقيق في أزمة الزلزال الأخيرة والتي دعا فيها جمهوره لتقديم ما يستطيعون تقديمه من مساعدات و تبرعات بالاضافة لتبرعه الشخصي و مجهوده المعنوي مع الشباب المصري والسوري المتطوع داخل مصر مشاركاً الهلال الاحمر السوري ، ستبدأ الحمله في صباح اليوم في توقيت متوازي مع انطلاق الفريق المصري للاغاثه الدوليه متجهاً إلى سوريا.