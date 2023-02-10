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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عيد الحب .. أنغام تستعد لـ خليني شوية معاك

أنغام
أنغام

تستعد الفنانة أنغام لطرح أغنيتها الجديدة والتى تحمل أسم “ خليني شوية معاك ” تزامناً مع الاحتفالات بعيد الحب . 


الأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان وتوزيع خالد عز، ومن المقرر إطلاقها عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب .

مع أنغام :

حل الفنان الكبير عبد الله الرويشد، ضيفا علي الفنانة أنغام خلال برنامجها "أنغام" اليوم الخميس على قناة DMC.

وأشاد الرويشد خلال الحلقة، بغناء أنغام بالخليجي، قائلا:" أنتي أحلي من غني بالخليجي ومن أبدع في هذا اللون".

ومن جانبها، قال أنغام:" أول زيارة قمت بها للكويت كانت بدعوة من الفنان عبد الله الروشيد".
 

وتحدث الرويشد، خلال الحلقة عن بدايته الفنية، مؤكدا:" "بدأت كعازف عود ودرامز، لكن لقيت نفسى فى الغناء أكثر من العزف، وأخويا اللى علمنى العزف على العود".

أنغام فى مهرجان فبراير :

ومن ناحية أخري تستعد المطربة أنغام لإحياء حفلا غنائيا اليوم ضمن مهرجان فبراير الكويت برفقة المطرب الكويتى مطرف المطرف.

أنغام امير طعيمة الفنانة انغام الكويت عبد الله الرويشد مطرف المطرف

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