عيد الحب .. أنغام تستعد لـ خليني شوية معاك

تستعد الفنانة أنغام لطرح أغنيتها الجديدة والتى تحمل أسم “ خليني شوية معاك ” تزامناً مع الاحتفالات بعيد الحب .



الأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان وتوزيع خالد عز، ومن المقرر إطلاقها عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب .

مع أنغام :

حل الفنان الكبير عبد الله الرويشد، ضيفا علي الفنانة أنغام خلال برنامجها "أنغام" اليوم الخميس على قناة DMC.

وأشاد الرويشد خلال الحلقة، بغناء أنغام بالخليجي، قائلا:" أنتي أحلي من غني بالخليجي ومن أبدع في هذا اللون".

ومن جانبها، قال أنغام:" أول زيارة قمت بها للكويت كانت بدعوة من الفنان عبد الله الروشيد".



وتحدث الرويشد، خلال الحلقة عن بدايته الفنية، مؤكدا:" "بدأت كعازف عود ودرامز، لكن لقيت نفسى فى الغناء أكثر من العزف، وأخويا اللى علمنى العزف على العود".

أنغام فى مهرجان فبراير :

ومن ناحية أخري تستعد المطربة أنغام لإحياء حفلا غنائيا اليوم ضمن مهرجان فبراير الكويت برفقة المطرب الكويتى مطرف المطرف.