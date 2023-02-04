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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ 25 أغنية مختلفة.. أنغام تتألق في حفل الماركيه بالتجمع الخامس.. شاهد

أنغام
أنغام

أحيت الفنانة أنغام حفلاً غنائيًا ضخمًا مساء أمس داخل مسرح الماركيه بالتجمع الخامس وسط حضور عدد كبير من جمهورها.

وقدّمت أنغام خلال الحفل وصلة غنائية مختلفة امتدت إلى الساعتين والنصف وسط حالة من التألق، قدّمت خلالها ما يقرب من 25 أغنية مختلفة ما بين الدراما والمقسوم والكلاسيك.

ومن الأغاني التى قدمتها أنغام خلال الحفل أغنية اتمناله الخير، بتوصفني، أساميك الكتير، سيدي وصالك، عشان أرضيك، أكتبلك تعهد، ماجبش سيرتي، عارفة قيمتي التى طرحتها شهر أغسطس الماضي عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
 

برنامج أنغام 

واستضافت المطربة أنغام كلاً من  مي فاروق والمطربة ريهام عبد الحكيم، فى حلقة جديدة من حلقات برنامجها الجديد أنغام، وذلك مساء يوم الخميس الماضي.

 وشاركت أنغام جمهورها ومتابعيها، بمجموعة صور تجمعها بكل من مي فاروق وريهام عبد الحكيم، وذلك عبر حسابها بتطبيق إنستجرام. وعلقت قائلة: "ميعادنا بكرة الساعة 10 ونصف مساءًا بتوقيت دبي، على Dubai TV تلفزيون دبي، في حلقة جديدة من برنامج أنغام مع الجميلات ريهام عبد الحكيم ومي فاروق".

 

أنغام تشارك فى حفل صوت الأرض

ومن ناحية أخرى شاركت الفنانة أنغام فى حفل تكريم صوت الأرض طلال مداح يوم 1 من شهر فبراير الحالى وسط حضور عدد كبير من نجوم الغناء فى الوطن العربي.
 


نجوم فى حفل طلال مداح 

وشارك فى حفل تكريم صوت الأرض عدد كبير من المطربين وعلى رأسهم هاني شاكر ومحمد عبده وعبد المجيد عبدالله وماجد المهندس وأصيل هميم ونجوى كرم وأحلام وأخرون.

أنغام مسرح الماركيه الفنانة انغام برنامج أنغام

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