ننشر فاتورة شبكة علا غانم.. من أمريكا وبـ 6 مليون جنيه

حصل صدى البلد على فاتورة شبكة الفنانة علا غانم والتي قدمها لها زوجها عبد العزيز حسن، وبلغت قيمتها 193 ألف 475 دولار، أي ما يعادل حوالي 6 مليون جنيه مصري.

فاتورة شبكة علا غانم

فاتورة شبكة علا غانم

وقال عبد العزيز حسن، في تصريحات خاصة لصدى البلد، ان الشبكة اشتراها لزوجته الفنانة علا غانم، حينما تعرف عليها عام 2005 في أمريكا.

وأضاف حسن أنه حينما تعرف على علا غانم في عام 2005، كانت حالتها متواضعة للغاية ولم تمتلك سيارة، ومديونة بمبلغ كبير من المال، وحينها قمت بسداد كافة ديونها، واشتريت لها سيارة جديدة.

وكان زوج علا غانم قد كشف خلال لقاء له لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، عن تفاصيل خلافه مع زوجته، وحقيقة الإعتداء عليه وأسرار الخلاف.

النجمة علا غانم

وأضاف: “كانت تجمعني قصة حب كبيرة مع علا غانم”، مشيرا إلى أن “الزواج استمر لمدة 18 عاما، وكان لديها ابنتان وكنت انا بمثابة أب لهما وفقا للقانون الأمريكي”.

وأكد الخلاف بيني وبين علا غانم، بدأ منذ ظهور والدتها، خاصة ان والدة علا غانم كانت تعيش في أستراليا، لكنها لم تكن تحبني بالرغم من أنه كنت أقوم بعمل كل شيء للعائلة”.