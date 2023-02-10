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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة..صدمة في الأهلي قبل مواجهة فلامنجو..خطة كهربا للتهرب من غرامة الزمالك

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:


صدمة كبرى للأهلي قبل مواجهة فلامنجو في كأس العالم للأندية

أكد الإعلامي إسلام صادق أن التونسي علي معلول مهدد بالغياب عن النادي الأهلي في مباراة فلامنجو البرازيلي يوم السبت المقبل في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية في المغرب.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" طبيب فريق الأهلي حذر السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للفريق من مشاركة التونسى على معلول أمام فلامنجو فى لقاء تحديد صاحب الميدالية البرونزية بمونديال الأندية".

 


إعلامي يكشف خطة كهربا للتهرب من دفع غرامة الزمالك وتجنب الإيقاف

كشف الإعلامي إسلام صادق تحرك جديد من محمود كهربا لاعب فريق الأهلي بعد العقوبة الثانية من الموقعة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد اللاعب لصالح نادي الزمالك ومهلة 60 يوما.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" كهربا استقر على الاستئناف على قرار الاتحاد الدولى، بشأن إيقافه خلال 60 يوما حال عدم دفع الغرامة".

 


رد قاسي من مدحت شلبي على منتقدي الأهلي عقب الهزيمة برباعية أمام الريال


علق الإعلامي مدحت شلبي، على منتقدي الأهلي عقب الهزيمة أول أمس برباعية مقابل هدف في نصف نهائي كأس العالم للأندية في المغرب.

واكد مدحت شلبي في تصريحات عبر برنامجه بقناة اون تايم سبورت ٢ أن الأهلي قدم مباراة رائعة أمام ريال مدريد وكان مصدر فخر لكل مصري أمام العالم كله.

وأضاف مدحت شلبي موجها سؤال لمنتقدي الأهلي “ طول الماتش مكنتش حاسس إن الأهلي ممكن في اي لحظه يجيب هدف و يكسب …الأهلي كان واقف على رجله طول الماتش ”.


 

 


"أسوان" يوضح موقفه من تأجيل لقاء الأهلي.. ويكشف مصير بلحاج

أوضح المستشار الشافعي صالح ، رئيس نادي أسوان ، موقف فريقه من تأجيل لقاء الأهلي المقرر يوم 21 فبراير الجاري في الدوري الممتاز.
 

 

وقال الشافعي صالح عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن فريقه لا يمانع تأجيل لقاء الأهلي بسبب إجهاد لاعبيه مؤكداً أن المباراة ستقام أجلاً أو عاجلاً ولا مانع لديه من مسألة التأجيل.


 

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