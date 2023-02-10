باستخدام الدمبل أو زجاجات المياه.. تمارين رياضية لتقوية عضلات الكتف

قدم برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الجمعة، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، تمارين رياضية لتقوية عضلات الكتف وحرق الدهون، باستخدام الدمبل.

وأوضحت كوتش سارة، مسئولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية، أن هذه التمارين تقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص، وتساعد على حرق الدهون وتنشيط الجسم، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.

وأشارت إلى أن تلك التمارين لحرق الدهون وتعمل على تقوية عضلات الجسم، كما أنها تحسن من حالتنا المزاجية وتجعلنا قادرين على حمل الأشياء الثقيلة.



