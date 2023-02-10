اليوم.. قطع المياه عن شبرا الخيمة وبهتيم 9 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، قطع المياه عن جميع مناطق شبرا الخيمة وبهتيم، وذلك بدءًا من الساعة 8 مساء اليوم الجمعة الموافق 10- 2 – 2023، وحتى الساعة 5 صباح غدٍ السبت الموافق 11- 2 - 2023.



وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه نظراً للقيام بأعمال تركيبات ميكانيكية جديدة داخل محطة مياه شبرا الخيمة.



وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وقد قامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجاناً بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 أو التواصل عبر خدمة الواتس اب على رقم 01206665125

