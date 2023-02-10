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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التعليم تكشف آخر الاستعدادات لبدء الترم الثاني من الدراسة

التربية والتعليم
التربية والتعليم

كشف شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آخر الاستعدادات النهائية لبدء الترم الثاني من العام الدراسي، موضحًا: «الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم عقد اجتماعا مع كل مديري المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية لاستعراض كل الاستعدادات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني والتأكد من حسن سير انتظام العملية التعليمية».

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وأضاف المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، أن الوزير أصدر عددا كبيرا من التوجيهات في الاجتماع ذات الصلة بانضباط سير العملية التعليمية، وكان أبرزها تشديد المتابعة على الغياب اليومي والتأكد من استلام الطلاب الكتب الدراسية، والتأكد من الاستعداد لإطلاق مجموعات الدعم، حيث تستهدف هذه المجموعات تقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب بعد انتهاء اليوم الدراسي، وسيحصل المدرس على تكلفة الحصة بعد الانتهاء فورا منها، وذلك بأسعار رمزية لطلاب، ما بين 20 جنيهاً إلى 80 جنيهاً.


وتابع المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزير وجه ببدء المرحلة الثالثة من يوم الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية في المدارس، ففي الفصل الدراسي الأول تم الانتهاء من تطبيق يوم الأنشطة في نصف المدارس، وسيتم الانتهاء من تطبيق 100% من يوم الأنشطة بنهاية الفصل الدراسي الثاني. 


وأكد: «كانت هناك توجيهات أخرى متعلقة بامتحانات الشهر، وسيكون امتحانات صفوف النقل في الأسبوع الأول من شهر مارس، بالإضافة إلى الأسبوع الأول من شهر أبريل، وكانت هنا أيضا مراجعة للجان الخاصة بالثانوية العامة، والتأكد من صلاحية اللجان التي ستستخدم في هذا الإطار».
 

التعليم شادي زلطة التربية والتعليم رضا حجازى العملية التعليمية

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