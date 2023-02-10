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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كان غلبان ومؤدب.. سيدة أطفيح تروي قصة جريمة قتل عشيقها لزوجها

سيدة أطفيح
سيدة أطفيح

جوزي كان غلبان وشقيان علينا  وقلبي مال لصاحبه ووقعت معاه في بحر الرذيلة كلمات لخصت بها سيدة أطفيح تفاصيل جريمتها وعشيقها في قتل زوجها للتخلص منه حتى يخلو الجو لها مع عشيقها. 

وأدلت المتهمة بقتل زوجها بالاتفاق مع عشيقها في أطفيح باعترافات تفصيلية خلال التحقيقات معها في النيابة المختصة. 

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كان غلبان ومؤدب.. سيدة أطفيح تروي قصة جريمة قتل عشيقها لزوجها

وقالت المتهمة أمام مدير نيابة الصف إنها تزوجت من المجني عليه قبل ١٦ عاما وأنجبت منه طفلين وكانا يعملان سويا في تجميع العمال للعمل في المزارع.

 

وأضافت: “أنا زهقت من العيشة مع جوزي أصله كان مؤدب جدا وشخصيته ضعيفة لما كنت بتخانق مع قرايبه مش بيرجعلي حقي كان عايز يفضل في حالة طول الوقت”.

 

وأضافت المتهمة في التحقيقات أنها منذ قرابة عامين تعرفت على أحد العمال الذي يعمل برفقتها وزوجها في المزارع ونشأت بينهما علاقة عاطفية تطورت إلى علاقة محرمة حيث كان يتردد عليها في المنزل أثناء غياب زوجها وغالبا ما كانا يمارسان الحرام وسط المزارع في غفلة من الزوج. 

 

واعترفت المتهمة أنها في سبيل زواجها وعشيقها عرضت عليه إقامة دعوى خلع ضد زوجها فرفض فكرتها وأخبرها أنه في حال خلعت زوجها ثم تزوجها بعد ذلك سيعلم أهالي البلدة أنهما كانا على علاقة وانه سبب انفصالها عن زوجها واقترح عليها فكرة التخلص منه نهائيا ووضع خطة محكمة لتنفيذ جريمتهما. 

 

قالت الزوجة إنها يوم الجريمة المتفق عليه مع عشيقها طلبت من زوجها الذهاب لتحصيل مبلغ مالي من أحد الأشخاص الذي يتعاملون معه في المزارع وأخبرته أن العامل صديقهم سوف ينتظره لاصطحابه لصاحب المزرعة وكان عشيقها في انتظاره واستقل معه سيارة استأجرها المتهم وأثناء سيرهما في الطريق توقف بالسيارة مغافلا الزوج وخنقه بكوفية وما أن تأكد من وفاته حمل الجثة وألقاها في ترعة الواسطى وعاد إلى البلدة مخبرا عشيقته بنجاح خطتهما والتخلص من الزوج نهائيا. 

 

لجأت الزوجة إلى حيلة لإبعاد الشبهة عن نفسها حيث توجهت إلى مركز شرطة أطفيح بعد ٥ أيام من ارتكاب الجريمة وأبلغت باختفائه وبعد إجراء التحريات اللازمة كشفت مباحث الجيزة جريمة الزوجة والعشيق وبإلقاء القبض عليهما انهارا واعترفا بما ارتكباه وخطتهما لقتل الزوج وعقب يومين من الاعتراف طفت جثة الزوج على سطح المياه لتؤكد جريمتهما. 

 نيابة الصف:  حبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات

من جانبه، قرر مدير نيابة الصف حبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحرز هاتفي المتهمين لإرفاق سجل مكالماتهما في ملف القضية وعقب انتهاء كافة التحقيقات وورود كافة التقارير الفنية من الطب الشرعي وتفريغ سجلات المكالمات قرر المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة الكلية إحالة الزوجة والعشيق إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. 

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