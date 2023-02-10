آن الأوان.. رسالة نبيل الحلفاوى لـ الزمالك قبل لقاء بلوزداد

وجه الفنان نبيل الحلفاوي، الدعم لنادي الزمالك في مباراته اليوم في دور مجموعات أبطال أفريقيا.

وكتب في تغريدة داعمة لنادي الزمالك : “ضربة البداية الإفريقية على أرضنا يا شباب، آن الأوان لاستعادة التوازن”.

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره شباب بلوزداد الجزائري، اليوم، الجمعة، في تمام السادسة مساء، على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك يسعى لمصالحة جماهيره

ويسعى فريق الزمالك بقيادة مديره الفني جوسفالدو فيريرا لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز الأول في دور المجموعات، بعد تدهور نتائج الفريق في مسابقة الدوري الممتاز والتراجع إلى المركز الخامس.