بالصواريخ والمسيرات.. هجوم روسي كثيف على أوكرانيا

أعلن الجيش الأوكراني في بيان اليوم الجمعة، أن روسيا شنت صباح اليوم هجوم كثيف بصواريخ ومسيرات أصابت عدد من منشأت الطاقة في أوكرانيا، بعد جولة الرئيس فولوديمير زيلينسكي يومي الأربعاء والخميس في أوروبا وطلب فيها بأسلحة إضافية من حلفاء بلاده ودعمه في حرب بلاده ضد روسيا.



وقال السلاح الجوي الأوكراني إن روسيا أطلقت 6 صواريخ كروز من طراز كاليبر وحوالي 35 صاروخا موجها من طراز اس-300 على منطقتي خاركيف وزابوريجيا"، واستخدمت "7 مسيرات من نوع شاهد".

وأضاف في بيان "العدو ضرب مدنا ومنشآت أساسية في أوكرانيا".

ودوت صافرات الإنذار من الغارات الجوية الروسية في جميع أنحاء أوكرانيا خلال ساعة الذروة صباح الجمعة، فيما حذر مسؤولون من ضربات صاروخية روسية محتملة وحثوا السكان على الاحتماء.

قال شهود ومسؤولون إن دوي انفجارات ترددت في العاصمة الأوكرانية كييف والمنطقة المحيطة بها يوم الجمعة، حسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

وأفادت إدارة مدينة كييف بأن قوات الدفاع الجوي تنشط في العاصمة.

وقال حاكم منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا ماكسيم مارتشينكو، "طيران العدو في الأجواء والسفن التي بوسعها حمل صواريخ كاليبر في البحر. أطلق العدو الصواريخ. سيطول دوي صفارات الإنذار من الغارات الجوية."

وأضاف "من فضلكم لا تتجاهلوا صافرات الإنذار من الغارات الجوية واحتموا".

وفي غرب أوكرانيا، قال مسؤولون بالمنطقة إن البنية التحتية الحيوية هوجمت أيضا في منطقة خميلنيتسكي في غرب أوكرانيا ومنطقة خاركيف في الشمال الشرقي ومنطقة دنيبروبيتروفسك في وسط البلاد.

وقال يوري إهنات المتحدث باسم سلاح الجوي الأوكراني للتليفزيون الأوكراني إن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 5 طائرات مسيرة من أصل 7 و5 صواريخ كاليبر من أصل 6 أُطلقت كلها على أوكرانيا.