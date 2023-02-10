بدء تشغيل وحدة العناية المركزة للأطفال بمستشفى التأمين الصحي في بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، استمرار الجهود وتعزيز التعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية لتحسين مستوى الخدمات الحيوية التي تقدم لجمهور المواطنين بشكل يومي وأساسي ، خاصة قطاع الصحة ، مشيرا إلى أهمية الخطوة التي ينفذها فرع التأمين الصحي ، والتي تمثلت في بدء تشغيل وحدة العناية المركزة للأطفال بمستشفى التأمين الصحى بنى سويف ، وذلك في إطار خطة المحافظة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي بقيادة الدكتور محمد ضاحي ، للتيسير على المرضى والمنتفعين من توفير كافة الخدمات، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة في هذا الجانب.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير ، أعده الدكتور محمد يحيي إسماعيل مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى بنى سويف ، والذي تضمن الإشارة إلى قيام مدير الفرع بالمرور على الوحدة لمتابعة سير العمل بإنتظام وتوافر كافة الادوية والمستلزمات وذلك في حضور الدكتور شهاب الدين صلاح مدير المستشفي، و الدكتورة نرمين محمد نائب مدير المستشفي، والدكتور محمود حسين مدير الخدمات الطبية ،

وأضاف" د. يحيى" أن الوحدة تشتمل على عدد 5 أسرّة وعدد 3 أجهزة تنفس صناعى "فينت" ،مؤكدا على أن الوحدة تعتبر إضافة قوية ونوعية لمنظومة الخدمات بالتامين الصحي ببنى سويف ،خاصة في ظل زيدة الطلب على تلك الخدمة ومع عدم وجود العدد الكافى من أسرة العناية المركزة للأطفال بالمحافظة

فيما أكد الدكتور شهاب الدين صلاح مدير المستشفي أن الوحدة تساهم فى القضاء على قوائم الانتظار وتقديم أفضل خدمة طبية تحت أشراف الدكتور أسامة عبد العظيم أبو طالب رئيس قسم الأطفال، الدكتور حمادة أكرام مدير وحدة العناية المركزة للأطفال ، وذلك ضمن خطة التطوير لكافة الوحدات ومنها المستشفي حيث يتواجد قسم الاطفال ويشمل 18 سريرا ،وعدد14 حضانة

بدء تشغيل وحدة العناية المركزة للأطفال بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف