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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكبرة لمراجعة أعمدة الإنارة ورفع القمامة في الشرقية

صدى البلد

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف حملات النظافة والتجميل ومراجعة أعمدة الإنارة وصيانتها لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا الإطار ، قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بزراعة أعمدة الإنارة بطول الطريق الواصل من عزبة فطيرة الى قرية الطويلة لتحسين مستوى الرؤية البصرية أمام المارة.

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كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بمراجعة أعمدة الإنارة بطريق الكورنيش حيث تم غلق  ٣ فتحات بعدد ٣ أعمدة إناره بطريق الكورنيش حرصاً على سلامة وأرواح المواطنين ، وكذلك شن حملة لرفع تراكمات القمامة من منطقة مساكن المرور حفاظاً على بيئة صحية خالية من الأمراض والاوبئة.

أوضح محافظ الشرقية انه سيواصل جولاته المفاجئة للوحدات المحلية والقروية بمراكز ومدن المحافظة للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وحفاظاً على الوجه الجمالي والحضاري لشوارع ومداخل المدن.

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