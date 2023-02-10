المنيا.. الانتهاء من 6 مشروعات ضمن حياة كريمة في المعصرة بملوي

تفقد الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، عدداً من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي يجري تنفيذها بقرية المعصرة بمركز ملوي جنوب المحافظة، في إطار تنفيذ خطة المحافظة لمتابعة ودفع سير العمل بالمشروعات ذات نسب الانجاز العالية، حيث يحظى مركز ملوي بنصيب كبير من المشروعات وبخاصة قرية المعصرة النموذجية، حرصاً على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين .

شملت جولة النائب كافة المشروعات بقرية المعصرة، للتعرف على معدلات الإنجاز ونسب التنفيذ، ومتابعة معايير الكفاءة والجودة لكافة المشروعات، مشدداً على نهو كافة المشروعات وفقا للجدول الزمني المحدد.

قال نائب المحافظ، إنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمه بقرية المعصرة ومن تلك المشروعات على سبيل المثال لا الحصر، الانتهاء من إنشاء المجمع الخدمي والمجمع الزراعي، بنسبة تنفيذ 100%، والانتهاء من لإنشاء مركز شباب المعصرة (مبنى ـ ملعب ـ سور) - إنشاء جديد، كما تم الانتهاء من إنشاء وحدات للإسعاف - إنشاء جديد، والانتهاء من أعمال رفع كفاءة وتطوير وحدة اجتماعية بالقرية بنسبة تنفيذ 100%، والانتهاء من توسعة 3 مدارس وهى (مدرسة عزبة جادالله الابتدائية بسعة 13 فصلا، ومدرسة الشهيد مدحت صالح الابتدائية 15 فصلا، مدرسة وحدة معصرة ملوى 12 فصل)، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة 4 مدارس أخرى وهي (مدرسة معصرة ملوى الاعدادية المشتركة (ث. ع) مستضاف، ومدرسة عزبة جاد الله الابتدائية، ومدرسة المعصرة الابتدائية (هيئة كير)، ومدرسة معصرة ملوى الثانوية).

مشروعات حياة كريمة بقرية المعصرة بملوي

مشروعات حياة كريمة بقرية المعصرة بملوي

مشروعات حياة كريمة بقرية المعصرة بملوي

مشروعات حياة كريمة بقرية المعصرة بملوي

مشروعات حياة كريمة بقرية المعصرة بملوي