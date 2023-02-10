وعظ المنيا تنظم ندوة تثقيفية حول "المفاهيم الفكرية المعاصرة"

نظمت منطقة وعظ المنيا الأزهرية والإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية ندوة تثقيفية لوعاظ وواعظات المحافظة، ومعلمي ومعلمات المواد الشرعية والشيوخ بالمعاهد الأزهرية والتوجيه، وأعضاء المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع المنيا.

نشر الفهم الصحيح

شارك في الندوة الدكتور عبد الفتاح العواري عضو مجمع البحوث الإسلامية وعميد كلية أصول الدين الأسبق ورئيس المركز الأشعري.

استعرضت الندوة مجموعة من المحاور المهمة حول المنهج الأزهري ودوره في استقرار المجتمع وأثره في المحافظة على الُّلحمة الوطنية من خلال نشر عقيدة أهل السنة والجماعة ودورها في تحقيق الوسطية والاعتدال وترسيخ المفاهيم المنضبطة ومواجهة المفاهيم المضللة كما شهد اللقاء مناقشة مجموعة من المفاهيم الفكرية المعاصرة وكيفية نشر الفهم الصحيح المرتبط بها بين الناس.

قافلة توعوية شاملة

أطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف قافلة توعوية شاملة إلى محافظة جنوب سيناء، وذلك في إطار اهتمام الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بالتوعية المجتمعية الشاملة، وخاصة المناطق النائية والحدودية لما تمثله من أهمية كبرى في أمن واستقرار مصر.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد، إن خطة المجمع في التوعية الشاملة تستهدف التوعية بجميع القضايا الهامة التي تمس المجتمع المصري وتؤثر عليه بأي شكل من الأشكال، مع التركيز على القيم الأخلاقية ودورها في سلامة المجتمع وبناء الوطن، والتحذير من المشكلات المجتمعية الناتجة عن غياب الأخلاق.

أضاف عياد أن تسيير القوافل الأسبوعية إلى جميع محافظات الجمهورية يستهدف تنمية الوعي الديني لدى الناس وتبسيط المفاهيم الإيمانية لهم بعيدًا عن الفكر المتطرف وجماعات العنف، مشيرًا إلى أن المجمع حريص على الوصول إلى الناس في مختلف أماكن تواجدهم لاستقراء واقعهم، والتحاور معهم والإجابة على أسئلتهم.

فيما أوضح د. محمود الهواري الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني، أن خطة عمل القافلة لا تقتصر على التقاء الناس في المساجد فقط وإنما يتم تنظيم لقاءات مباشرة في مراكز الشباب والنوادي والمصالح الحكومية إضافة إلى المقاهي؛ حيث تستهدف تلك اللقاءات التواصل مع الفئات العمرية المختلفة؛ وعقد العديد من الحوارات النقاشية المتبادلة بين الجمهور وأعضاء القوافل، وتستمر لمدة أسبوع.