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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محليًا وإفريقيًا .. 4 مباريات نارية تنتظر الأهلي بعد مونديال الأندية

النادي الأهلي
النادي الأهلي

يلتقى غدا السبت النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره فلامنجو البرازيلي فى إطار المنافسة على المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في المغرب.

واختتم النادي الأهلي، تدريباته ظهر اليوم الجمعة، على الملعب الفرعي باستاد ابن بطوطة في مدينة طنجة المغربية، استعدادا لـ فلامنجو، غدا السبت، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في مونديال الأندية.

وحرص لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري، على بدء المران بقراءة الفاتحة في أرض الملعب، قبل انطلاق فقرات المران الجماعي.

واجتمع مارسيل كول المدير الفني للنادي الأهلي  باللاعبين قبل انطلاق المران، للتأكيد على التركيز والعمل بجدية لحسم المركز الثالث.

وخاض لاعبو النادي الأهلي، تدريبات بدنية متنوعة استمرت لمدة نصف ساعة، تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال.

النادي الأهلي تنتظره مباريات نارية فى دورى أبطال إفريقيا والمسابقات المحلية عقب الإنتهاء من المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب.

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