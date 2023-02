محليًا وإفريقيًا .. 4 مباريات نارية تنتظر الأهلي بعد مونديال الأندية

يلتقى غدا السبت النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره فلامنجو البرازيلي فى إطار المنافسة على المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في المغرب.

واختتم النادي الأهلي، تدريباته ظهر اليوم الجمعة، على الملعب الفرعي باستاد ابن بطوطة في مدينة طنجة المغربية، استعدادا لـ فلامنجو، غدا السبت، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في مونديال الأندية.

وحرص لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري، على بدء المران بقراءة الفاتحة في أرض الملعب، قبل انطلاق فقرات المران الجماعي.

واجتمع مارسيل كول المدير الفني للنادي الأهلي باللاعبين قبل انطلاق المران، للتأكيد على التركيز والعمل بجدية لحسم المركز الثالث.

وخاض لاعبو النادي الأهلي، تدريبات بدنية متنوعة استمرت لمدة نصف ساعة، تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال.

النادي الأهلي تنتظره مباريات نارية فى دورى أبطال إفريقيا والمسابقات المحلية عقب الإنتهاء من المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب.

جدول مباريات الأهلي في شهر فبراير

يوم 18 الأهلي vs الهلال السودانى - دورى الابطال - ام درمان

يوم 21 الأهلي vs أسوان - الدورى - أسوان

يوم 25 الأهلي vs صن داونز - دورى الابطال - القاهرة

يوم 28 الأهلي vs الداخلية - الدوري - القاهرة

ريال مدريد ينهى مغامرة الأهلي

الأهلي 1-0 اتحاد المنستيري التونسي ذهاب دور الـ 32 لبطولة أفريقيا

الأهلي 3-0 اتحاد المنستيري التونسي إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا

الأهلي 1-0 الإسماعيلي الجولة بالدوري

الأهلي 1-0 أسوان الجولة الثانية بالدوري

الأهلي 2-0 الزمالك نهائي كأس السوبر المحلي

الأهلي 4-1 الداخلية الجولة الثالثة بالدوري

الأهلي 1-1 (4-3 ركلات الترجيح) المقاولون الدور ربع ربع النهائي لبطولة كأس مصر

الأهلي 2-1 طلائع الجيش الجولة الخامسة بالدوري

الأهلي 2-0 غزل المحلة الجولة السادسة بالدورى

الأهلي 3-0 الاتحاد السكندري الجولة الرابعة بالدورى

الأهلي 1-1 فيوتشر إف سى الجولة السابعة بالدورى

الأهلي 2-1 فاركو الجولة الثامنة بالدوري

الأهلي 0-0 سموحة الجولة التاسعة بالدوري

الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الجولة العاشرة بالدوري

الأهلي 3-0 بيراميدز الجولة الحادية عشرة بالدوري

الأهلي 2-0 إنبى الجولة الثانية عشرة بالدوري

الأهلي 0-0 المصرى البورسعيدي الجولة الثالثة عشرة بالدوري

الأهلي 3-1 سموحة فى نصف نهائى كأس مصر

الأهلي 3-0 الزمالك الجولة الرابعة عشرة بالدوري

الأهلي 1-0 البنك الأهلي الجولة الخامسة عشرة بالدوري

الأهلي 2-0 أوكلاند سيتي الدور الأول لبطولة كأس العالم للأندية المغرب

الأهلي 1/ 0 سياتل الأمريكي

الأهلي 1/ 4 ريال مدريد الإسباني