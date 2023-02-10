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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الوحدة يتعادل مع شباب الأهلي في الدوري الإماراتي

صدى البلد

تعادل الوحدة مع ضيفه شباب الأهلي 1 / 1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة 16 من الدوري الإماراتي لكرة القدم.

تقدم شباب الأهلي عن طريق فيدريكو كارتابيا في الدقيقة 64 من ضربة جزاء، قبل أن يدرك علاء الدين زهير التعادل للوحدة في الدقيقة 78

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن الوحدة صاحب المركز الثالث، فيما يتصدر الشارقة ترتيب المسابقة برصيد 34 نقطة.

وفي مباراة أخرى بنفس المرحلة، فاز النصر على خورفكان 1 / صفر.

وسجل عادل تاعرابت هدف المباراة الوحيد للنصر في الدقيقة 69.

ورفع النصر رصيده إلى 14 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد خورفكان عند 16 نقطة في المركز العاشر.
 

الوحدة الدوري الإماراتي فيدريكو كارتابيا علاء الدين زهير الشارقة

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