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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تطور كبير بجراحة القلب والصدر في مجمع الجلاء الطبي.. فيديو

اللواء طبيب تامرمنصور
اللواء طبيب تامرمنصور

أكد اللواء طبيب تامر منصور رئيس قسم جراحة القلب والصدر بمجمع الجلاء الطبي أنه بناء على توجيهات القيادة السياسية تم تطوير قسم جراحة القلب والصدر في مجمع الجلاء الطبي، وهناك قسمين في جراحة القلب، واحدة للكبار، وأخرى أطفال، كما يوجد بمستشفى الطوارئ جراحة الصدر، متابعا أن غرفة عمليات جراحة القلب للكبار من أفضل ما وصل إليه العلم حتى الآن، والغرفة يوجد بها أحدث الأجهزة.

 

وأوضح تامر منصور، خلال لقاء له في برنامج "اخر النهار" تقديم الإعلامي "محمد الباز" المذاع عبر فضائية "النهار" أن، عمليات جراحة القلب شهدت تطورا كبيرا على مدار الـ 10 سنوات الماضية على مستوى العالم كله، وأن المجمع بالكامل لعمل كفريق في عمليات القلب يسمى "هارت تيم".

وأضاف أن العمليات أصبح بها تطور كبير، وأصبحت تتم الأن عن طريق فتحة صغير بالصدر بدلا من الفتحة الكاملة بالصدر، والمريض وقتها كان ينتظر حوالي 3 شهور من أجل التئام عظمة الصدر مرة أخرى، والآن الأمر أصبح سهل والعملية تتم ما بين الضلوع ليستطيع المرض من بعدها ممارسة حياته الطبيعية بعد 4 أسابيع فقط.

 

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تعاون كبير بين أطباء القلب

 

وأشار تامر منصور إلى أن إجراء هذه العملية يتطلب تعاون كبير بينه وبين أطباء القلب وكان المريض يحتاج لعمل عملية في البداية لعمل صمام وتغيير الشرايين، مضيفا أنه تم الاتفاق مع طاقم أطباء من أمريكا لتبادل الخبرات في هذا النوع من العمليات.

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