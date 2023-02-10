تعرف على حالة الطقس في الأيام المقبلة .. والأرصاد تنصح بارتداء الملابس الثقيلة

أكد الدكتور محمد القاياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن بداية من اليوم بدأنا نلاحظ استقرار نسبي وتحسن بسيط في حالة الطقس وأن أكثر عامل كان مؤثر جدا في حالة عدم الاستقرار هو نشاط الرياح الذي كان بسرعات عالية وصلت على مسطح البحر المتوسط إلى ما يقارب ال 80 كيلو متر في الساعة أدت إلى برودة في الجو واثارة الرمال والأتربة مع اضطراب حركة الملاحة البحرية .

وأوضح محمد القاياتي خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "مانشيت"، تقديم الإعلامي "جابر القرموطي" المذاع عبر فضائية "سي بي سي" أن من الأمس بدأت تهدأ سرعات الرياح تدريجيا، واليوم اعتدلت سرعات الرياح على كافة مناطق الجمهورية وعادت الملاحة البحرية إلى طبيعتها وتم فتح الموانئ البحرية بعد أن تم إغلاقها، ومعدل درجة الحرارة بدأ يرتفع عن الأمس بمعدل درجة أو درجتين، متابعا أن بالأمس وأول أمس تم تسجيل أقل درجة حرارة خلال هذا الموسم، لكن ستبدأ درجة الحرارة في الارتفاع التدريجي خلال الأيام المقبلة.

نصائح هيئة الأرصاد للمواطنين

وأشار محمد القاياتي إلى أن هيئة الأرصاد تنصح دائما المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة خلال فترة الليل أو النهار لأننا في منتصف فصل الشتاء وأن درجات الحرارة الفترة القادمة سوف تتراوح بين 17 و 18 درجة مئوية كدرجة عظمى لكن خلال ساعات الليل سوف تشتد البرودة، أيضا الأمطار ستكون موجودة من الغد في مناطق متفرقة على السواحل الشمالية لكنها ستكون خفيفة وبداية من يوم السبت سوف تشتد على المناطق الشمالية.