المفتي: طلب العلم فرض كفاية وضمن التكليفات الشرعية

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن العلم يحتل مكانة عظيمة في منظومة القيم الإسلامية، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، مؤكدا أن طلب العلم بكافة تخصصاته من ضمن التكليفات الشرعية بل يُعد من فروض الكفاية في الشرع الشريف.

وأضاف علام، خلال حواره مع ببرنامج “نظرة”، على قناة “صدى البلد”،تقديم الإعلامي حمدي رزق رزق، أن الطريق إلى فهم الدين لا يكون إلا بالعلم، الذي هو أساس للدين والدنيا، لذلك اهتم المسلمون عبر تاريخهم بالعلم والعلماء والكتاب والمؤسسات التعليمية.

زادت خشيته من الله

وأوضح المفتى، أن الله عز وجل، أثنى على العلماء فقال: {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ}، فلا يخشى الله حق خشيته إلا العلماء؛ ذلك أن الإنسان العالم كلما ازداد علما بالكون وما فيه، ورأى مظاهر عظمة الله عز وجل وإحاطته بخلقه وقدرته عليهم وعظيم سلطانه، في مقابل عجز البشر وضعفهم وقلة حيلتهم، زادت خشيته من الله وتعظيمه له، وانعكس هذا الشعور العميق إحسانا إلى الخلق ورحمة بهم، ورغبة في المزيد من التعلم لإيصال المنافع لهم.

وأكد المفتي، أن هناك توأمة بين العلم والدين، فالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة تحدثنا وتحثنا على إعمال العقل والتدبر والتفكر والبحث.