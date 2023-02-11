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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات كروس أوفر رياضية 2023.. تبدأ من 55 ألف ريال سعودي

5 سيارات كروس اوفر
5 سيارات كروس اوفر رياضية 2023 في السوق السعودي

تعتبر فئة الكروس اوفر من الفئات المفضلة للكثير من محبي عالم السيارات، حيث تتسم هذه الطرازات بالطابع الرياضي، بالاضافة إلى التجهيزات الفنية الخاصة بكل علامة تجارية، بينما يتمتع السوق السعودي بالعديد منها مع موديلات 2023.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري 5 سيارات كروس اوفر رياضية 2023 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 55 الف ريال.

5 سيارات كروس اوفر رياضية 2023 في السوق السعودي

1 - شيري تيجو برو 4 

 

تستمد السيارة شيري تيجو برو 4 اوامر التسارع عبر ناقل حركة أوتوماتيكي cvt بتقنية الدفع الامامي للعجلات، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يتمكن من ضخ قوة اجمالية قدرها 113 حصانا، و 143 نيوتن/متر من عزم الدوران.

 

يبلغ سعر السيارة شيري تيجو برو 4 موديل 2023 بداية من 55 الف ريال حتى 63 الف ريال.

5 سيارات كروس اوفر رياضية 2023 في السوق السعودي

2 - هيونداي كريتا 

 

جاءت السيارة هيونداي كريتا بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة قدرها 115 حصانا، مع عزم دوران 144 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء CVT، دفع امامي، مع القدرة على التسارع من وضع السكون وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة خلال 12 ثانية.

 

تبدأ اسعار السيارة هيونداي كريتا موديل 2023 من 88,475 ريال إلى 104,575 ريال.

5 سيارات كروس اوفر رياضية 2023 في السوق السعودي

3 - كيا سونيت 

 

تعتمد السيارة كيا سونيت على ناقل سرعات أوتوماتيكي بتقنية الدفع الامامي للعجلات، مع محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يستطيع ضخ 113 حصانا، وعزم دوران 144 نيوتن/متر، بينما تستغرق 11.8 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون 0.

 

تتراوح اسعار السيارة كيا سونيت موديل 2023 بين 77,738 ريال و 90,848 ريال.

5 سيارات كروس اوفر رياضية 2023 في السوق السعودي

4 - فيات X500

 

تصل السرعة القصوى للسيارة فيات X500 إلى 190 كم/ساعة، مع القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 9.8 ثانية، حيث دعمت بمحرك رباعي الاسطوانات، يتمكن من ضخ 140 حصانا، و 230 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

 

تقدم السيارة فيات X500  موديل 2023 بسعر يبلغ 104,100 ريال

5 سيارات كروس اوفر رياضية 2023 في السوق السعودي

5 -  رينو داستر 

 

جاءت السيارة رينو داستر بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، ينتج 115 حصانا، و 156 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي طراز cvt، مع القدرة على الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 13 ثانية.

 

يبلغ سعر السيارة رينو داستر موديل 2023 نحو 68,707 ريال.

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