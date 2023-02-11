رام 1500 TRX تتحول إلى وحش سداسي العجلات .. صور

تواصل شركة Apocalypse من ابهار محبي النسخة رام 1500 TRX، بعد أن حصلت على تعديل مميز ينتمي إلى الفئة سداسية العجلات، وهي ليست المرة الاولى التي تقوم بها شركة التعديلات الشهيرة بهذه الترقية، حيث ظهرت في عدة طرازات من قبل.

رام 1500 TRX تتحول إلى وحش سداسي العجلات

لم تفصح الشركة عن عدد النسخ الخاصة بهذه السيارة العملاقة، كما لم تجر اي تعديلات فنية تتعلق بمحرك السيارة، ويعني ذلك أن النسخة رام 1500 TRX المعدلة هيكليًا مازالت تحتفظ فنيا بمحركها صاحب الـ 8 اسطوانات، من طراز V، مع قوة اجمالية تقدر بـ 702 حصانا بالاضافة إلى سعة بلغت 6200 سي سي.

رام 1500 TRX تتحول إلى وحش سداسي العجلات

حصلت السيارة رام 1500 TRX على مقصورة داخلية تتمتع بالجلد البني الداكن، مع تداخل اللون الاسود، بالاضافة إلى تبطين الناحية الخاصة باللابواب وحياكة بازرة وغائرة، إلى جانب العديد من اللمسات الداخلية ايضا، بينما جاءت بمظهر خارجي يحطف انظار محبي عالم السيارات.

رام 1500 TRX تتحول إلى وحش سداسي العجلات

ظهرت السيارة رام 1500 TRX خارجيًا بتعديلات قوية بالفعل، حيث تمتعت بمفهوم سداسي العجلات، والذي يمنحها قدرات فريدة، إلى جانب مظهر وحشي ويتسم بالشراسة، وجاءت السيارة بطلاء خارجي من اللون الاسود المطفي، بينما ارتكزت على جنوط تتخذ شكل النجمة خماسية الاضلاع ذات اللون الذهبي.

رام 1500 TRX تتحول إلى وحش سداسي العجلات

وتحتوي السيارة رام 1500 TRX على عجلات كبيرة الحجم ذات نقوش بارزة وغائرة تتناسب مع المفهوم الخاص بها وتحديات الطرق الوعرة، بالاضافة إلى وجود مكان مخصص للعجلة البديلة، وعدد 4 كشافات اضاءة علوية، إلى جانب المصابيح القاسية للسيارة.

سعر النسخة العملاقة رام 1500 TRX

يذكر أن سعر النسخة العملاقة رام 1500 TRX سوف يقدر بـ 250 الف دولار امريكي.