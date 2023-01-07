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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رام تكشف عن شاحنتها الجديدة ريفولوشن 1500 الكهربائية.. صور

رام ريفولوشن 1500
رام ريفولوشن 1500 الكهربائية

استطاعت شاحنة رام ريفولوشن 1500 الكهربائية الجديدة ان تخطف الانظار في احدث ظهور لها، وذلك ضمن فعاليات معرض CES 2023 المقام في لاس فيجاس الامريكية، حيث تمتعت الشاحنة بالعديد من القدرات الفريدة، والتي ستكون منافس شرس للكثير من اصدارات البيك اب في حال انطلاقها بالأسواق.

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رام تكشف عن شاحنتها الجديدة ريفولوشن 1500 الكهربائية

رام ريفولوشن 1500 الكهربائية

جاءت الشاحنة رام ريفولوشن 1500 بمحرك كهربائي التحكم، بالاضافة إلى نظام الدفع الرباعي للعجلات، إلى جانب التوجيه الرباعي للمفاصل الخلفية بنسبة 15 درجة، مع نظام تعليق هوائي متطور يمنحها الافضلية في الكثير من المهام.

رام ريفولوشن 1500 الكهربائية

وتتمتع السيارة ريفولوشن 1500 بمقصورة داخلية تحمل الكثير من التقنيات العصرية، ابرزها تقنية السقف الزجاجي، ومقاعد تجمع بين الطابع الرياضي واطلالة الرفاهية، بالاضافة إلى شاشاتين لعرض المعلومات قياس 14.2 بوصة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

رام ريفولوشن 1500 الكهربائية

اما عن التصميم الخارجي فهو يتمتع ايضا بجزء كبير من التقنيات العصرية، حيث ظهرت السيارة باضاءة LED للمصابيح الامامية الخلفية بتصميم هندسي مميز، بالاضافة إلى طقم من الجنوط الرياضية والتي تعتمد على 5 اضلاع، وسبويلر خلفي، مع سعة تخزين مناسبة.

رام ريفولوشن 1500 الكهربائية

ويبلغ الوزن الكلي للشاحنة ريفولوشن 1500 حوالي 2950 كيلوجرام، مع عرض يقدر بـ 2 متر، بالاضافة إلى عدة تقنيات اخرى من الداخل ابرزها تقنية المساعد الافتراضي، والذي يعمل على تفعيل العديد من المهام الصوتية منها فتح وغلق النوافذ، إلى جانب تجهيزات تتضمن كاميرا وحساسات حركة، ونظام يتعلق بالملاحة.

رام ريفولوشن 1500 الكهربائية

شاهد .. شاحنة رام ريفولوشن 1500 الجديدة 

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