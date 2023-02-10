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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"الصناعات الكيماوية": "حلوان للأسمدة" المطروحة بالبورصة تنتج 600 ألف طن يوريا سنويا

شركة حلوان للأسمدة
شركة حلوان للأسمدة المطروحة

قال الدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إنه تم طرح 32 شركة في البورصة من 18 قطاع مختلف، مشيرا إلى أنه تم طرح شركات من قطاع الأسمدة مثل شركة حلوان كما تم طرح شركات من قطاع التعدين.

وأضاف الدكتور شريف الجبلى، خلال حوار ببرنامج"حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن شركة حلوان للأسمدة المطروحة ببرنامج الطروحات تنتج 600 ألف طن يوريا بالعام، منهم 300 ألف بالسوق المصري ويتم تصدير الباقي.

واستطرد الجبلي، أن الشركات المطروحة تجلب العملة الصعبة لمصر نتيجة كثرة تصديرها للمواد، لافتا إلى أن هناك بعض شركات البتروكيماويات تقوم بتصدير 70% من منتجاتها.

غرفة الصناعات الكيماوية اتحاد الصناعات الصناعات الكيماوية شركة حلوان قطاع التعدين

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"الصناعات الكيماوية": "حلوان للأسمدة" المطروحة بالبورصة تنتج 600 ألف طن يوريا سنويا

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