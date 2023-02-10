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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كارثة كبرى.. تركيا تتعرض لأكثر من 1,666 زلزال

زلزال تركيا
زلزال تركيا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا، اليوم الجمعة، أن تركيا تعرضت إلى ما يقارب من 1،666 زلزالًا حتى الآن.

وذلك في أعقاب الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجة في كهرمان مرعش ، والذي أسفر عن وفاة الآلاف حتى الآن.

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أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا، اليوم الجمعة، أن عمليات إجلاء مواطنينا تتواصل من المدن التركية الـ 10 المنكوبة بالزلزال.

وأضافت إدارة الكوارث والطوارئ التركية في بيان لها: "نعمل على إجلاء مواطنينا بكل السبل المتاحة برا وبحرا وجوا".

وأشارت إلى أنه نتمنى من مواطنينا عدم التجاوب مع أي توجيهات تصدر عن جهات غير رسمية"، مضيفة: "نواصل عمليات الإخلاء ونحذر من المعلومات المغلوطة المنتشرة على وسائل التواصل".

 

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