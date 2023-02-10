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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نضال الشافعي: يمين بالله أنا مصري ومن المنوفية.. فيديو

الفنان نضال الشافعي
الفنان نضال الشافعي

قال الفنان نضال الشافعي إن مشاركته في حكاية «روليت» من مسلسل «في كل أسبوع حكاية» كانت ممتعه والمؤلف عكس جوانب لا يعلمها الكثير عن الفنانين حيث ركز على الصورة الإنسانية لهم.

وأضاف نضال الشافعى خلال لقائه برنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، مساء اليوم الجمعة، تقديم الإعلامية شيرين سليمان، أن الفنان هو بشر يعيش حياة طبيعية يتعرض لتعسر مادي ومشاكل زوجية من الممكن أن يعطل عن مشواره الفني.

جنسيته هي المصرية 

وكشف الفنان نضال الشافعى أن جنسيته هي المصرية على عكس ما كان يعتقد البعض بسبب اسمه وظهوره في فيلم الديلر مع الفنان أحمد السقا يتحدث باللغة التركية والعراقية، مضيفًا: «يمين بالله أنا مصري ومنوفي».

وأوضح أن هناك بعض الأعمال التى قام بها مازالت فى أذهان الجمهور فمشاركته في مسلسل تامر وشوقية مع الفنانين أحمد الفيشاوى ومي كساب وأحمد مكي نال إعجاب الكثير من الناس، بالإضافة إلى مشاركته مع الزعيم عادل إمام في مسلسل «فرقة ناجى عطا الله».

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