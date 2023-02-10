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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

23 ألف قتيل.. الزلزال يدمر الطموحات و يخلف الحزن في تركيا وسوريا

زلزال تركيا
زلزال تركيا

أسفر الزلزال المدمر في تركيا وسوريا إلي آلاف القتلي خلال أيام قليلة، ومازالت الاعداد في زيادة، بسبب وجود أسر كاملة تحت الأنقاض.

وتلاشت طموحات فرق الإنقاذ في البلدين، بعد محاولات مستمرة علي مدار 5 أيام، منذ حلول الكارثة.

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وأعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا إلى 20 ألفا و213، حسبما أفادت صحيفة “يني شفق” التركية.

وأضاف وزير الصحة التركي أن عدد الجرحى  بلغ 80 ألفا و 52 شخصا.

وكان قد أفاد الدفاع المدني السوري، اليوم الجمعة، بارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في شمال غربي سوريا لأكثر من 2166 حالة وفاة، وأكثر من 2950 مصاب.

وأضاف الدفاع المدني: "استمرار عمليات البحث وانتشال الجثث، وسط ظروف صعبة جداً بالعمل تحت أنقاض المباني المدمرة، بعد مرور 112 ساعة على الزلزال".

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