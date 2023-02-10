إنجي المقدم: أوافق على أي عمل مع الكدواني والفخراني بدون معرفة الدور

كشفت الفنانة انجي المقدم، عن الفنان الذي توافق على العمل معه بشكل مباشر دون معرفة طبيعة الدور أو الاطلاع على أوراق العمل، قائلة: "النجم اللي ممكن اشتغل معاه بدون قراءة ورق او اطلاع على الدور هو ماجد الكدواني والعملاق يحيى الفخراني".

وأوضحت إنجي المقدم، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن ماجد الكدواني حقق نجاح عظيم والنجم الكبير يحيى الفخراني لا يقبل على عمل فني إلا ويكون عليه ختم الجودة، مضيفة: "ماجد الكدواني عظيم ونفسي امثل معاه وبرضو الدور مهم ولكن يجي لي دور معاه هوافق عليه وأنا بحبه جدا".

وأشارت الفنانة انجي المقدم، إلى أن القضية النسوية التي تتمنى تقديمها هو ظاهرة المرأة في المجتمع التي تتحمل الكثير من المسئوليات أكثر من الراجل من عمل وتربية ابناء والقيام على أعمال المنزل، متابعا: “في ستات كتير بتبقى شيله مسئوليات كتير أكتر من الراجل ودي ظاهرة بشوفها في مستويات اجتماعية كتير”.