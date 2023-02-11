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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إسعاد يونس ترقص بالعكاز بعد عودتها لتصوير حلقات برنامج صاحبة السعادة| شاهد

إسعاد يونس
إسعاد يونس

عادت الفنانة إسعاد يونس لتسجيل حلقات برنامجها “صاحبة السعادة” المذاع عبر شاشة DMC بعد 47 يوما من الغياب بسبب الوعكة الصحية التي تعرضت لها وإجراء عملية جراحية عاجلة. 

 

وظهرت إسعاد يونس في كواليس تصوير برنامج “صاحبة السعادة” مستندة العكاز وحرصت على الضحك والرقص مع فريق عمل البرنامج المحتفلين بعودتها مرة أخرى.

 

وقال الإعلامي أحمد فايق، إنها قررت العودة للعمل رغم عدم شفائها بصورة كاملة من تأثير عملية زراعة مفصل صناعي من أجل العاملين معها ومستقبلهم الوظيفي، بعدما أصيب بكسر في الحوض. 

 

لمشاهدة الفيديو من هنا .

عودة إسعاد يونس

 

ونشرت إسعاد يونس، صورة لها عبر إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: "أنا رجعت الحمد لله.. كانت محنة وربنا قدرني إني أعديها على خير.. شكرا لسؤالكم ودعواتكم اللي ساعدتني وأسعدتني جدا طول الفترة اللي فاتت". 

 

وفى أول ظهور لها بعد أزمتها الصحية الأخيرة حرصت الفنانة والمنتجة إسعاد يونس على طمأنة جمهورها، وذلك خلال تواجدها فى لوكيشن تصوير مسلسل كامل العدد لدينا الشربيني. 

 

وأكدت إسعاد يونس خلال لقائها ببرنامج تريندج على قناة mbc 4، أنها تجاوزت أزمتها الصحية الأخيرة، بدعوات جمهورها وأصدقائها، وتابعت قائلة : الحمد الله محنة وربنا قدرني أعديها والحمد الله.

 

وعن مشاركتها فى مسلسل كامل العدد لدينا الشربيني أكدت الفنانة اسعاد يونس أن منتج العمل جمال السنان صديق عزيز عليها وعندما طلبها للظهور فى المسلسل لم تستطع أن ترفض طلبه.

اسعاد يونس برنامج صاحبة السعادة عملية جراحية صاحبة السعادة DMC

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