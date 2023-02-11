مشغولات ذهبية وعقاقير مخدرة.. ضبط محاولتي تهريب في مطار القاهرة

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي المدير العام محاولة راكبة أجنبية تهريب كمية من المشغولات الذهبية، كما تم ضبط راكبين مصريين بحوزتهما شرائط لعقاقير مخدرة.

الحالة الاولى كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من دبي حيث استوقف هاني محمود مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احدي الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والتي انكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبها علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من علي الطاهر ومحمد صلاح مأمورا الجمرك واللذان تلاحظ لهما وجود ما يشتبه ان يكون مشغولات معدنية وسط الملابس بالحقائب.

قام جمال السيد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف احمد عادل فتحي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويا مما اسفر عن وجود كمية من المشغولات الذهبية مخفاه وسط الملابس قام تامر قاسم مدير الجمرك بتكليف لجنة مكونه من احمد عادل القط وحسام الشافعي ومصطفي حسن واحمد عبد الواحد وبسمه حسني ومحمود عباس وذلك لاستكمال التفتيش وعد ووزن وتحريز المضبوطات والتي بلغ وزنها حوالي ٧٠٠ جرام وكانت عبارة عن ٢٠ سلسلة و ٢٧ زوج حلق و ٣ فردة حلق و ٢ كوليه و اسورة و دلاية.

والحالتين الثانيتين كانتا بالتنسيق مع ادارتي مكافحة المخدرات والبحث الجنائي بالمطار حيث تم ضبط راكب مصري أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من ميلانو، بحوزته ٤٧ شريط لعقاقير مخدرة باجمالي ٦٠٢ قرص تم الضبط بواسطة كل من محمد زكريا طه مأمور الجمرك وابراهيم حسن طلحه مدير الحركة المشرف على الصالة.

كما تم ضبط راكب مصري آخر أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من عنتيبي بحوزته ١٠ شرائط لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات باجمالي ٩٩ قرص تم الضبط بواسطة كل من هيثم احمد عبد الحكم مأمور الجمرك و محمد عبد الباقي مدير الحركة المشرف على الصالة.

امر تامر رمزي قاسم مدير الادارة الرابعة بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢١ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكبة الأجنبية.

وامر فتحي فوزي مدير الإدارة الثالثة بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٩ ضد الراكب المصري الاول، كما امر رضا ابو العزم مدير الادارة الثالثة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٠ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب المصري الثاني وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكبين للنيابة المختصة.