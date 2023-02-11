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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مش هتصدق.. الزواج يحميك من الإصابة بهذه الأمراض  

أهمية غير متوقعة
أهمية غير متوقعة للزواج في الوقاية من الأمراض المزمنة

قد يشعر البعض بأن الزواج أمر يقيد من حريتهم.. وقد توصلت دراسة من قبل باحثون في جامعة كارلتون بكندا، وجامعة لوكسمبورغ، إلى أن الزواج غير السعيد أفضل للصحة من كونك أعزب أو مطلق.

أهمية غير متوقعة للزواج في الوقاية من الأمراض المزمنة

 

وتابع الباحثون المشرفون على الدراسة، أن الزواج قد يقلل من خطر الإصابة بارتفاع مستويات السكر في الدم، وهو السبب الرئيسي مما الذي يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري من النوع 2 .
 

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وأفاد الباحثون، أن المتزوجون يؤثرون على سلوك بعضهم البعض ، مثل إتباع النظام الغذائي، مما قد يؤدي أيضًا إلى تناول طعام صحي، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية

ووجدت الأبحاث السابقة، أن الزواج يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من الفوائد الصحية بما في ذلك إطالة العمر، وتقليل السكتات الدماغية والنوبات القلبية، وتقليل خطر الإصابة بالاكتئاب، وتناول طعام صحي أكثر من غير المتزوجين.

 

أهمية غير متوقعة للزواج في الوقاية من الأمراض المزمنة


وأوضح الباحثون،  حول كيفية تأثير الزواج على مستويات السكر في الدم ، فقاموا بتحليل بيانات أكثر من 3300 بالغ ، تتراوح أعمارهم بين 50 و 89 عامًا .

 ووجدت نتائج الدراسة، أن 76 في المائة من المشاركين المتزوجون لديهم مستويات سكر في الدم بمتوسط ​​الخمس (21 في المائة) أقل من أولئك الذين كانوا غير متزوجين أو مطلقين .

وهناك أيضًا ما يقدر بنحو 850،000 شخص يعيشون مع مرض السكري من النوع 2 ولكن لم يتم تشخيصهم بعد، والغالبية العظمى من الحالات مرتبط إصابتهم بنمط حياة غير صحي.

الزواج مستويات السكر مرض السكري النظام الغذائي المتزوجين

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