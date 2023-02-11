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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شام الذهبي: والدتي أصالة ترعى 100 عائلة وتتعرض للظلم بإستمرار

أصالة وشام الذهبي
أصالة وشام الذهبي

دافعت شام الذهبي عن الانتقادات التي توجه إلى والدتها أصالة خلال الفترة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد الزلزال المدمر في سويريا وتركيا. 

 

طالب عدد من رواد السوشيال ميديا أصالة، بضرورة الوقوف إلى جانب أبناء بلدها سوريا، وإطلاق مبادرات إنسانية من أجل دعمهم، منتقدين تجاهلها للمشهد الحالي. 

 

وحرصت شام الذهبي ابنة أصالة على الدفاع عن والدتها في تصريحات لبرنامج MBCTrending، قائلة:" إنها حزينة جداً على والدتها أصالة والظلم التي تتعرض له، لأنها أكثر إنسانة حساسة وتمتلك مشاعر".

 

لمشاهدة الفيديو من هنا.

واستطردت شام الذهبي عن أصالة:" كل شخص يعبر عن حزنه ويقف إلى جانب الناس بطريقته الخاصة..أنا أمي تفكر في هذا الشيء حتى في عز أزمتها النفسية وحزنها، واختارت أن تكافح في أصعب أوقات حياتها وتستمر في تقديم واجباتها مهما كانت تمر في ظروف صعبة".

وكشفت شام الذهبي سرا عن والدتها قائلة:" أمي تعيل أكثر من 100 عائلة من أكثر من 30 سنة، وفي أكثر من وقت مرت في لحظات ضعف لكنها لم تقصر في تلبية واجباتها".

أصالة السوشيال ميديا MBC الزلزال المدمر برنامج MBCTrending

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