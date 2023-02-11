لأول مرة.. مباراة ملاكمة بين كفيف ومُبصر في بريطانيا

في قتال هو الأول من نوعه، يستعد ملاكم كفيف لخوض مباراته الأولى ضد خصم مبصر في المملكة المتحدة البريطانية.

يستعد «توماس سيريس» للدخول إلى الحلبة الشهر المقبل لعرض مهاراته كملاكم في مباراة خيرية لصالح مركز أبحاث السرطان في بريطانيا.

لا يستطيع المقاتل البالغ من العمر 23 عامًا أن يرى أمامه سوى ثلاثة أقدام بسبب الجلوكوما الخلقية الشديدة، فهو يحتاج في المشي المشي إلى عصا لمساعدته على التنقل عبر الطرق والأماكن العامة الأخرى.

وعلى الرغم من الإعاقة البصرية، فقد قرر الدخول إلى الحلبة لتحقيق حلمه في أن يصبح ملاكمًا، وينافس خصم مبصر لأول مرة.

يقول لصحيفة ذا صن: "كنت أرغب دائمًا في الملاكمة ولكن لم أعتقد أنني أستطيع ذلك حتى انضممت إلى نادي ملاكمة رياضي.. سأبذل قصارى جهدي في القتال إما الفوز، الخسارة أو التعادل".

60 عملية جراحية منذ الولادة

خضع الملاكم البالغ من العمر 23 عامًا لأكثر من 60 عملية جراحية في حياته بعد تشخيص إصابته بمرض الجلوكوما الخلقي.

وقد أجرى الأطباء أول عملية له في عمر أسبوعين ومنذ ذلك الحين بدأ رحلة العمليات الجراحية الـ60 حتى تمكن من الرؤية بشكل ضئيل.