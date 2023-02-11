تتجاوز 6 أضعاف .. الصندوق السيادي السعودي يستكمل الإصدار الثاني لسنداته الخضراء بقيمة 5.5 ملياردولار

كشف صندوق الاستثمارات العامة عن استكمال الإصدار الثاني لسنداته الخضراء الدولية بقيمة 5.5 مليار دولار أميركي ، موضحاً أن حصيلة هذا الإصدار ستستخدم لتمويل وإعادة تمويل مشاريع الصندوق الخضراء، تماشياً مع إطار عمل التمويل الأخضر الخاص بالصندوق.

وتجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب 33 مليار دولار أميركي لتبلغ نسبة التغطية أكثر من 6 أضعاف إجمالي الإصدار مقسمة على الشرائح الثلاثة التالية:

• 1.75 مليار دولار (ما يعادل 6.56 مليار ريال سعودي) لسندات مدتها 7 سنوات

• 2 مليار دولار (ما يعادل 7.5 مليار ريال سعودي) لسندات مدتها 12 عاماً

• 1.75 مليار دولار (ما يعادل 6.56 مليار ريال سعودي) لسندات مدتها 30 عاماً

وأوضح الصندوق أن هذه السندات ستُعزز موارد تمويل الصندوق لأنشطته واستثماراته وستتيح له فرصة الاستفادة من أسواق الدين حول العالم وتعزيز الاستثمارات في المشاريع الخضراء.

وكان الصندوق قد أصدر في أكتوبر 2022 أول سندات خضراء تصدر من قبل الصناديق السيادية العالمية.