طقس أول أسبوع دراسة |تغير المناخ يحذر من 3 ظواهر جوية

كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن أهم حالة الطقس خلال الأسبوع الحالي والذى يبدأ فيه الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي ، قائلا :" أسبوع آخر حافل بالاحداث المناخية من تدهور فى درجة حرارة الليل وأمطار متفرقة شمالاً ونشاط متقطع للرياح " .

الظواهر الجوية خلال الشهر

وأضاف "فهيم" خلال تصريحات له، أن شهر أمشير الشهر السادس من التقويم المصرى، الذي بدأ الأربعاء، معلقًا:"يهل علينا بانخفاض في الحرارة ورياح وبعض الرمال والأتربة على الساحل الشمالى الغربي وتمتد لشمال الدلتا أيضاً مع إمكانية لتسربها حتى القاهرة".

وكشفت هيئة الأرصاد في بيان لها عن أماكن سقوط الأمطار في 9 محافظات خلال الأسبوع المقبل، وهي الإسكندرية وكفر الشيخ ومطروح والبحيرة والدقهلية بورسعيد ودمياط، وتمتد الأمطار من السواحل الشرقية إلى وسط سيناء إلى العريش ورفح شمال سيناء.



شديد البرودة

وأوضحت هيئة الأرصاد أن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة ستكون شديد البرودة خلال ساعات الليل على شمال البلاد حتي القاهرة الكبرى ويمتد حتي جنوب البلاد، ويصل إلى الصقيع على المزروعات بمناطق من وسط سيناء، وتكون هناك فرص لتكون الثلوج على قمة جبل موسي وسانت كاترين في فترات سقوط الأمطار.