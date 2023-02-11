لجنة للتخلص من الحيوانات النافقة.. الطب البيطري يستجيب لشكوى المواطنين بمدينة العريش

استجابت مديرية الطب البيطرى بمحافظة شمال سيناء، لشكوي عدد من المواطنين بمدينة العريش، بشأن تواجد عدد من الحيوانات النافقة ، علي مقلب القمامة بمدينة العريش.بناء علي توجيهات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

حيث تم تشكيل لجنة ضمت كل من:

د. عبير حجاب مدير عام مديرية الطب البيطرى بالمحافظة ، ود. وسام سعد مدير ادارة العريش البيطرية ، ود. محمد عبدالعزيز عودة طبيب التفتيش د. اسماء حجاب طبيب التقصى.



وبالمرور على المكان المذكور تبين وجود جثة لبقرة نافقة منذ اكثر من شهر وعدد 2 جثة لحصان احدهم منذ اكثر من شهرين واخرى حديثة الوفاة وعدد 4 جثث لحمير متوفيه منذ مدة طويلة .

ذبح الرقاب



كما تبين عدم وجود اثار ذبح على الرقاب وعدم وجود اثار سلخ او تقطيع بل ان بعض الجثث كاملة وقد تعرضت للنهش من قبل الكلاب وان الجثث لحيوانات نافقة فى اوقات مختلفة ، وتم تجميعها على مقلب للقمامة من اماكن مختلفةوالتخلص منها بطريقة آمنة .



هذا وتطمئن مديرية الطب البيطرى بشمال سيناء، المواطنين بان اللحوم المعروضة فى محلات بيع اللحوم والجزارة والمختومة بخاتم المجزر هى تحت رقابة بيطرية كاملة ، وحذرت المواطنين من شراء اى لحوم خالية من الاختام.

